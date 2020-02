Filmet készít a Sony a CrossFire című free-to-play FPS-ből

A Sony Pictures gőzerővel dolgozik a Monster Hunter és az Uncharted filmre adaptálásán, viszont mindeközben a Smilegate Entertainment munkáját is vászonra fogják vinni, nevezetesen a CrossFire-t.

Nálunk nyugaton talán annyira nem cseng ismerősen ez a cím, hiszen főleg Ázsiában megy nagyot a játék, viszont 2007-es debütálása óta az egyik legtöbbet pörgetett PC-s alkotássá avanzsált. Egy Counter-Strike-szerű multiplayer mókát kell elképzelni, a legújabb rész pedig, a CrossFire X idén debütál Xbox One-on.A 650 millió játékossal bíró franchise adaptálásáról a Variety adott hírt , producerként pedig a Tencent is jelen lesz,. Rendezőről még nincs hír, de a producerek sorában ott feszít Neal H. Moritz is, aki többek között a Halálos iramban és a Sonic, a sündisznó fedélzetén is jelen volt.