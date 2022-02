Film és sorozatadaptáció készül az It Takes Two-ból

Az It Takes Two a 2021-es év egyik legnagyobb játéka volt, és hamarosan a televíziós és filmes nézők is megtapasztalhatják a történetet, lévén a Variety szerint a fejlesztő Hazelight Studios és a DJ2 Entertainment együttműködik az It Takes Two adaptálásában.

A DJ2 Entertainment egy digitális produkciós tartalomgyártó cég, amely arra specializálódott, hogy segítsen a videojátékok televíziós és mozivászonra történő adaptálásában. A stúdió társproducere volt a Paramount Sonic, a sündisznó című filmjének, és a Netflix Tomb Raider animációs sorozatának producere.A Variety-nek adott nyilatkozatában Josef Fares (a játék direktora) megosztotta lelkesedését az adaptációval kapcsolatban. A Variety forrásai azt állítják, hogy