Figyelem, figyelem: jövő héten ingyenes a Watch Dogs

Az Epic Games Store megint egy erős duplázással készül minket letámadni a jövő héten ingyen játékok tekintetében, mivelhogy leleplezték, mely alkotások lesznek ingyen bezsákolhatóak hamarosan.

A kérdéses disztribúciós platform totál ingyen dobja utánunk majd a Watch Dogs első részét, viszont ez még nem minden, mivelhogy a Ubisoft hackerkedős tripla-A-ján felül a The Stanley Parable című, nagyszerű indie szoftvert is ingyen könyvtárba tehetjük majd.És hogy mindezt mikor?, ám addig is érdemes felnézni a felületre, hiszen addig is három alkotás ingyen szerezhető meg, amikről már múltkor írtunk természetesen. Ha nem is használod általában a platformot, az ingyen játékok akkor is megérik - elférnek azok a könyvtárban, nemdebár?