Fighter EX Layer: Cracker Jack, a Street Fighter EX legendás karaktere is benne lesz!

Az Arika munkatársai bejelentették, hogy múltjukból és a nyilvánvaló Street Fighter-nyúlásból fakadóan egy kicsit direktebbé teszik a kapcsolatot a legendás sorozat, illetve új alkotásuk, a Fighter EX Layer között.

Ennek részeként Marikáék leleplezték, hogy a kizárólag PS4-re érkező bunyós játékban nemcsak új karakterek lesznek megtalálhatók, hanem többek között Cracker Jack is, akit a legtöbben a legendás Street Fighter EX-ből ismerhetnek, ha a kilencvenes évek második felében már gamerek voltak.Aki esetleg nem értené, hogy mi az összefüggés a fentiek között azon túl, hogy a Fighter EX Layer is egy árkád verekedős játék, annak elmondanánk, hogy, tehát ezért mertek hozzányúlni egy az utcai harcosokban azóta sem használt hőshöz, ami sokakban kellemes emlékeket ébreszthet.

