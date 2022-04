Még egyszer és utoljára frissül hagyományos formában a PS Plus szolgáltatás, a Sony ugyanis a megszokott rendszert júniustól alaposan újragondolja, és megszűnik az eddig megszokott három ingyen játékot biztosító szisztéma.

Májusban azonban még minden a régi lesz, és sikerül majd a szokásosan erősen zárnia ezt a korszakot a kiadónak, hiszen hivatalos formában is kiderült, hogyEz azonban még nem minden, hiszen mellette letölthető lesz még az előfizetőknek a túlélő akciójátékok táborát erősítő Tales of Midgard, valamint a roguelike ügyességi címek kedvelőinek dedikált Dead Gods is.