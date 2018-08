FIFA 19: Alex Hunter a Real Madridhoz igazol

Az EA Sports egy friss trailer részeként jelentette be, hogy a FIFA 19 -ből sem marad ki a The Journey játékmód, mely egyfajta történetalapú kampányként ismét Alex Huntert állítja a középpontba, csak éppen ezúttal a Real Madrid színeiben.

Alex ugyanis a The Journey: Champions részeként, ami azért humoros, mert a FIFA 19 egyik sztárjaként ismert Cristiano Ronaldo éppen a közelmúltban hagyta el a klubot , aminek köszönhetően még a FIFA 19 borítóját is meg kellett változtatni.Hogy miként feszít Hunter a Real Madrid színeiben? Lesd meg az alábbi kedvcsinálót, amiből mindent kideríthetsz. A FIFA 19 megjelenését szeptember 28-án várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, valamint a Sony és a Micosoft előző generációs masináira is.

Nézd nagyban ezt a videót!