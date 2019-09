Fertőző anyag miatt vissza kellett hívni a Fallout 76-hoz kapcsolódó sisakokat

Meglehetősen rég hallottunk már a Fallout 76 háza tájáról, mondhatni teljes némaságba burkolódzott az alkotás, annak ellenére egyébként, hogy korábban szinte minden hétre jutott valamiféle botrányos sztori a játékkal és annak körülményeivel kapcsolatban.

Most viszont megtörték a csendet, hiszen 20 ezer sisakot visszahívtak a vásárlóktól. A Nuka-Cola tematikájú sisak csak és kizárólag az amerikai GameStopban volt megvásárolható, viszontA visszahívást kísérő szövegben az áll, hogy akár az ember immunrendszerére is befolyással lehet, a tüdőt is károsíthatja, tehát összességében elég komoly egészségügyi problémát jelent. Mivel exkluzívan a tengerentúlon volt kapható, így a magyar közönségre ez nem vonatkozik szerencsére.