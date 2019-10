Fénykardok, droidok és epikus ütközetek - itt a Star Wars Jedi: Fallen Order utolsó előzetese!

Brutális megjelenések várhatóak az év hátralévő részében, ezeknek az egyik zászlóshajója pedig egyértelműen az Electronic Arts és a Respawn Entertainment közös munkájaként elkönyvelhető Star Wars Jedi: Fallen Order

Túlzottan sokat már nem kell várnunk, hogy belevethessünk magunkat Cal Kestis bőrében abba a bizonyos Messzi-Messzi Galaxisba, ebből fakadóan pedig mégBár nem lehet azt mondani túlzottan, hogy nagyon az utolsó pillanatra hagyták volna a launch trailert, merthogy a játék megjelenését november 15-ére várjuk, a platformok pedig, amelyeken debütálni fog, továbbra is a PS4-PC-Xbox One trió. Most pedig nem marad más hátra, mint hogy elmélyüljünk az erőben - másképp legalábbis nem lehet kibírni ezt a várakozást...

