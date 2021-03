Fémkeresős sétaszimulátor érkezik The Magnificent Trufflepigs címmel

Érdekes projektről rántotta le a leplet The Magnificent Trufflepigs címmel a Thunkd csapata, akik az AMC Games kiadói felügyelete mellett egy fémkeresős sétaszimulátor elkészítésébe fogtak.

Mindezt igazán ismert arcok társaságában, hiszen ott van csapatban az Everybody's Gone to the Rapture vezető dizájnere, de mellette Arthur Darvill (Doctor Who, DC's Legends of Tomorrow) és Luci Fish (Safe House, Another Eden) is erősíti a sort.A játék főszereplője Adam, aki visszatér szülőfalujába, hogy egy fémdetektor segítségével segítsen Beth-nek felfedezni a környék titkait és emlékeit. Mindez belső nézetből, romantikus szállal, igazi brit hangulattal. Megjelenés a nyár elején PC-re és Nintendo Switch-re!

