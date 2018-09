Felvázolták az Assassin's Creed Odyssey jövőbeni kiegészítőit, jön az Assassin's Creed III Remastered

A Ubisoft leleplezte, hogy miféle kiegészítésekkel is készül az Assassin's Creed Odysseyhez a megjelenés utáni időszakra, ezáltal pedig kiderült, hogy két sztoriközpontú DLC fog első körben befutni, mindkettő több fejezetes bontással jön majd.

Az egyik a Legacy of the First Blade névre hallgat, ami bemutatja majd az első hőst, aki az Assassinok jellegzetes rejtett pengéjét viselte, és megváltoztatta a történelmet, ennek megjelenését pedig az idei év decemberére tűzte ki a kiadó.A második bővítmény a The Fate of Atlanis névre lett keresztelve, mely lehetőséget biztosít rá, hogy istenszerű teremtényekkel vegyük fel a harcot, miközben megfejtjük az elsüllyedt város titkát, azonban erre egészen 2019. tavaszáig kell várnunk.Ami viszont abszolút meglepő, hogy, de természetesen azok is beruházhatnak majd rá, akik nem rendelkeznek az Odysseyhez kapcsolódó szezonbérlettel. Ha ez még nem lenne elég, az újrakevert kiadás tartalmazza az Assassin's Creed Liberation Remasteredet is, mindkettő felújított grafikával érkezik, habár árcédulát még egyik sem kapott.