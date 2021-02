Felvásárolták a Gearboxot

Immáron nem totális függetlenségben dolgozik a Gearbox, lévén jött a bejelentés, hogy az Embracer Group egy nagybevásárlás részeként felvásárolta a Borderlands alkotóbrigádját.

Az Embracer égisze alá tartozik a THQ Nordic és a Deep Silver is, azonban most 363 millió dollár ellenében a Gearboxot is megvették. Legalábbis ennyit fizettek előre, viszont a terv az, hogy, ha a Gearbox az elkövetkezendő hat évben teljesíti a kitűzött célokat.Ezenfelül 100 millió dollárért csapott le az Embracer Group az Aspyr Mediára, valamint megközelítőleg 640 millió dollárért zsebre vágták a mobilos címekkel foglalkozó Easybrain vállalatot is.