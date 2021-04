Felvásárolta az Outriders fejlesztőcsapata a Phoshpor Studios-t

Az Outriders fejlesztőcsapata, avagy a People Can Fly egy friss beruházással hozakodott elő, ugyanis felvásárolták azt a Phoshpor Studios-t, majd át is nevezték őket gyorsan People Can Fly Chicagora, ezzel véglegesítve az integrálást.

Egy középnagyságú csapatról van szó, amely 2009-ben alapult, a portfóliójukban pedig olyan játékok lelhetőek fel, mint a The Brookhaven Experiment, Heroes Reborn: Gemini, és a Nether.A People Can Fly jelenleg két új tripla-A projekten dolgozik, amelyek közül az egyik egy új játék a Square Enix számára és egy eredeti akció-kalandcím a Take-Two Interactive kiadói égisze alatt. Mindeközben pedig az Outriders-t is foltozgatják, frissítgetik.