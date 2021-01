Felvásárolta a Vicarious Visions-t a Blizzard, akik állítólag a Diablo II remake-en dolgoznak

A Vicarious Visions-nek köszönhettük az utóbbi időben megjelent THPS 1+2 Remasteredet, valamint a Crash Bandicoot: N Sane Trilogy-t, és most állítólagosan a Diablo II felújításán dolgoznak, legalábbis Jason Schreier értesülései szerint.

Igen ám, viszont vannak hivatalos infók is, miszerint a Blizzard most vásárolta fel ezt a stúdiót, úgyhogy ez a bejelentés pont összecseng Schreier infóival. Emberünk állítása szerint már 2020 óta együtt dolgozik a két fél, ésA Diablo 2 felújítása nem először sejlik fel, korábban is hallottunk már róla, hogy ügyködnek valamin a háttérben, viszont az teljesen új infó, hogy egy olyan minőségi brigád veheti át a fejlesztési procedúrát, mint a Vicarious Visions.