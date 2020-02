Felvásárolta a THQ Nordic a World War Z fejlesztőit

A THQ Nordic túlzás nélkül elképesztő szőnyegbombázást hajtott végre az elmúlt években akvizíciók terén, hiszen folyamatosan vásárolták fel a stúdiókat, és most megint kiegészítették eggyel a palettájukat.

ezúttal a World War Z fejlesztői, a Saber Interactive került a csapathoz,. Továbbá a szerződés magába foglal egy 375 millió dolláros extra összeget is, ami pedig majd a csapat teljesítményétől függően fog alakulni.A Saber Interactive legnépszerűbb partnere korábban a Focus Home Interactive volt, velük adták ki például a World War Z -t is, de a The Witcher 3, a Vampyr és a Call of Cthulhu Switch-es portját is ők hozták tető alá, magyarán egy eléggé sokszínű brigádról van szó.