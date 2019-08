Felvásárolta a Sony a Spider-Man fejlesztőit!

Óriási akvizíciót intézett a Sony, ugyanis felvásárolták azt az Insomniac Games-t, akik a Ratchet and Clank franchise-ért, valamint a tavalyi sikerjátékért, a Spider-Man ért is feleltek.

Többnyire eddig is PS4-re fejlesztettek a srácok, ám néha-néha így is kacsintgattak más platformok irányába, azonban innentől csak és kizárólag a Sony bábáskodásával fognak fejleszteni, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogyAz infót a Kotaku Spider-Man -developer-insomniac-games-1837378300' target='_blank' rel='nofollow'>dobta be, ellenben még nem tudni, hogy mivel készülnek. Egy ilyen beruházást követően viszont feltételezhetjük, hogy a cég képviseltetni fogja magát valamivel a PS5 rajtjakor - talán végre megvalósul a várva várt Ratchet & Clank 2 remake?