Felvásárolta a Metro-játékok fejlesztőit a THQ Nordic anyavállalata

A THQ Nordic anyavállalataként ismert Embracer Group óriási akvizícióról számolt be, lévén megvették azt a 4A Games-t, aik a Metro-játékok mögött húzódnak meg, valamint a New World Interactive srácait is bekebelezték újonnan.

Utóbbit olyan alkotások kapcsán ismerhetitek, mint a Day on Infamy vagy az Insurgency. Mind a kettő a Saber Interactive alatt ügyködik, akikkel még februárban véglegesítette az Embracer az üzletet, ezáltal hozzájuk kerültek az említett brigádok.Mindezzel egyetemben azt is megtudtuk, hogy a 4A Games, ami a csapat Metro-játékokkal szerzett tapasztalatait fogja továbbgördíteni (habár még nem tudni, hogy új Metro-epizódról van-e szó), sőt mi több, még egy többjátékos mókán is melóznak.