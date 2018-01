Felvásárolná az EA-t és a Valve-ot a Microsoft?

Nincsenek exkluzívok a birtokunkban? Vegyünk egy halom új stúdiót, akik majd csinálnak nekünk! - vélhetően hasonló párbeszéd zajlott le a Microsoft felső vezetésénél, már amennyiben igazak azok a pletykák, amelyek szerint a redmondi óriás hatalmas felvásárlásba kezdhet a jövőben.

A Polygon belsős forrásokra hivatkozva ugyanis arról írt, hogy a Microsoft óriási beruházásokra készül - ehhez már megkezdték a szükséges előkészületeket és átalakításokat, így Phil Spencert például betették az igazgatótanácsba is -, kisebb csapatok helyett azonban igazi óriásokat kebelezne be a cég.Hangsúlyoznánk még egyszer, hogy ez egyelőre csak pletyka, és mi sem tartjuk túl valószínűnek, hogy ilyesmi megtörténhet, de, melyek közül a Valve teljesen valószínűtlen, utóbbi nem játszik egy súlycsoportban a többiekkel, az EA felvásárlása azonban annak ellenére is esélyes lehet, hogy óriási megdöbbenést okozna.A Microsoft azonban korábban már nem egyszer adott ki milliárdokat hasonló üzletre, elég csak a Minecraft mögött álló Mojang 2014-es bekebelezésére gondolni, akikért 2,5 milliárd dollárt fizettek anno. Hozzátennénk továbbá, hogy az EA felvásárlását a Microsoft részéről már évek óta pletykálják, tehát nehogy meglepődjünk...