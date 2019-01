Felvásárolhatja az Electronic Arts a Nexont

Jelenleg az egyik legnagyobb dél-koreai vállalat a Nexon, alapítója pedig most úgy döntött, hogy készen áll eladni a céget, aminek értéke körülbelül 9 milliárd dollárt érhet, ezt az összeget pedig nem bírná bármelyik vállalat csak úgy kifizetni.

A Korea Economic Daily magazin szerint az eladás magában foglalja a Nexon irányítói részesedését, amellyel jelenleg Kim Jung-ju alapító, és az ő felesége rendelkezik. Nem tudni még, mi az oka ennek a hirtelen nagy kiárusításnak, bár Kim tavaly májusban már nyilatkozott egyszer a The Investor magazinnak, hogy nem adná tovább a céget a gyerekeinek, ami azért meglepő, mert Koreában általános dolog az, hogy egy vállalat vezetői posztja több generációnyi leszármazott kezében megfordul.A több MMO-játékot is megálmodó Nexon mostani ügyéről Oh Don-hwan elemző nyilatkozott, miszerint nagyon kevés cég fog tudni versenybe szállni a felvásárlásért, ellenben, és a koreai rivális Netmarble.