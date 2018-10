Felvásárolhatja a Microsoft az Obsidian Entertainmentet

A Microsoft az idei E3-as konferenciájukon leleplezte, hogy miféle first-party stúdiókat is vásároltak fel újonnan, azonban úgy fest, hogy egy újabb csapatra is szemet vetettek, az Obsidian Entertainmentre.

A Fallout: New Vegasról, a South Park: The Stick of Truth ról és a Knights of the Old Republic II-ről is ismeretes brigáddal való üzlet kiszivárgása három olyan illetőtől származik, akik be lettek avatva az egész ügybe, egyikőjük azt nyilatkozta a Kotakunak, hogy a tudomása szerint 90 százalékban már túl vannak az üzletkötésen,Szigorúan csak pletykaként kezelendő egyelőre a hír, lévén hallottunk már olyanról is, mikor egy ilyen üzlet az utolsó pillanatokban dőlt dugába, viszont roppant kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz az egésznek a vége.