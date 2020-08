Feltámadhat a SOCOM-széria?

Biztosak lehetünk benne, hogy a Sony még nem sütötte el minden patronját a következő generációs bejelentéseivel kapcsolatban, egy friss pletyka pedig rámutat, hogy egy rég elfeledett franchise is feltámadhat.

A Comicbook.com magazin számolt be arról a meg nem nevezett leakerről, aki elviekben mostanában többször is sikeresen adta le a drótot belsős infók kapcsán, elmondása szerint pedig a Sony készülődik a SOCOM-széria feltámasztására a következő generációban. Hozzáteszi, hogy PS5 cím lesz,Masszívan szódával fogyasszátok a hírt, tekintve hogy konkrétumokat nem tudunk nagyon, de mindig benne van a pakliban, hogy a nosztalgiavonatot meglovagolják egy-egy új konzol debütálásakor, és reménykedünk, most is így lesz.