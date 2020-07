Felsővezetőket távolítottak el a Ubisofttól zaklatás vádja miatt

Elképesztő kaliberű tisztogatást végez a Ubisoft, lévén amióta kirobbant a nagy zaklatásbotrány a játékstúdiók berkein belül, azóta egymás után repülnek azok a személyek, akik ellen konkrét vád merült fel, a szóban forgó francia csapatnál pedig különösen jellemző ez a mentalitás.

Most elképesztő hírekről jött infó, lévén felsővezetőket távolítottak el a brigádtól. Serge Hascoet lemondott posztjáról, a cég kreatív vezetője, illetve Yannis Mallat, a vállalat kanadai stúdiónak fejese, valamint a humánerőforrások globális vezetője, Cécile Cornet is dobbantott.Ezek közül, aki a legmeglepőbb, az Hascoet - róla tudni kell, hogy olyan hatalma volt pozíciója révén, mellyel egymaga kaszálhatott el és adhatott zöld lámpát projekteknek, illetve. A Rayman és a The Division felett is bábáskodott, azonban a cég CEO-ja, Yves Guillemot intézkedett. Bár lemondásról szól a fáma, nyilván nem kell sokáig agyalni rajta, hogy itt sokkal inkább elbocsátásról van szó...