Felsőkategóriás kártyával bővít a Gigabyte

A Gigabyte itthon is nagyon kedvelt márka, legyen szó alaplapokról vagy éppen grafikus kártyákról, hiszen a kínálatuk rendkívül nagy és sokszor az áraik is olcsóbbak, mint a közvetlen riválisoké.

Idén már több alkalommal is kiemelték, hogy szeretnék színesíteni a palettát, újabb családokat vezetnek be és még több terméket szeretnének a felhasználóknak kínálni. Az Aurus és Xtreme család bevezetése mellett a már meglévő brandek is kapnak különlegesebb modelleket.Pont egy ilyen modellt mutattak be a GeForce GTX 1080 Rock Edition G1.Gaming személyében, mely igazából csak a nevében új. Arról van szó, hogy fogtak egy GTX 1080 WindForce OC modellt és rátették a korábbi generációs WindForce 3X hűtést, amit például a GTX 980 Ti G1.Gaming-nél alkalmaztak.Ennek megfelelően gyárilag emelt órajelekkel és ismerős külsejű, három ventilátoros hűtéssel van dolgunk. Az árát még nem közölték, de vélhetően ezzel a lépéssel egy kicsit olcsóbb csúcsmodellt szerettek volna készíteni.