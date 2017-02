A PlayStation Underground jóvoltából egy közel félórás és egyben friss gameplay felvétel bukkant fel a világhálón a Square Enix által készített NieR: Automata kapcsán, aminek hála nagyon sok friss részletet ismerhetünk meg az alkotásról.

A felvétel ugyanis a játéktér rengeteg új helyszínét mutatja be nekünk, de a masszív in-game pillanatok között egy halom korábban még csak névlegesen ismert, de a gyakorlatban nem látott opciót is megtekinthetünk testközelből.Ha tetszik, ne is késlekedj sokáig a megtekintésével, de azért jegyezd fel, hogy, méghozzá kizárólag PS4-re, de a későbbiekben a PC-s változat is elkészülhet majd.

Nézd nagyban ezt a videót!