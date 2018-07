Starlink: Battle for Atlas sokak szerint a Ubisoft egyik nagy dobása lehet, amit ugyanis a No Man's Sky nem tudott megvalósítani, azt a franciák talán megoldják, noha esetükben azért számtalan egyéb tényező bonyolítja majd a dolgokat.

Egyrészt például nincsenek nagy és betarthatatlan ígéretek, de ami ennél is lényegesebb, hogy a játék a valóságban gyűjtögethető és összeépíthető, kézzel fogható űrhajókat is tartogat majd számunkra, melyeket a pályákon irányításunk alá vehetünk, hovatovább továbbfejleszthetünkHa tetszik mindaz, amit az alábbiakban látsz, a Starlink: Battle for Atlas várhatóan PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is berobog október 16-án, utóbbi platformra ráadásul Star Fox tartalmakkal kiegészülve.

Nézd nagyban ezt a videót!