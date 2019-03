Félmillió eladásnál jár az Insurgency: Sandstorm, meg is jött az első komoly tartalmi frissítés

A New World Interactive megközelítése a taktikai lövöldékhez remekül sült el az Insurgency: Sandstorm mal, mert a fejlesztőstúdió bejelentett egy fontos eladási mérföldkövet.

Megtudtuk, hogy félmillió értékesített kópiánál jár az alkotás, ami bár nem tűnik soknak, ne feledjük, hogy egy ilyen kis játéknak ez óriási teljesítmény, arról meg már nem is beszélve, hogyEzzel együtt berobogott az Arcade Mode-ra keresztelt, hagyományos játékmódokat kínáló szekció, ahol jelenleg egy Team Deathmatch tartózkodik, illetve egy kvázi lőtér, ahol tudjuk próbálgatni a játék különféle fegyvereit. Apropó fegyverek, további öt stukkerrel gazdagodik a szoftver, illetve az Arcade Mode-ban is cserélődni fognak a játékmódok, így a folytonos megújulás garantált. Van trailerünk is a tartalmi frissítéshez:

Nézd nagyban ezt a videót!