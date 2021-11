Felkerültek az Epic Games Store-ra a Riot Games játékai

A Riot Games játékai, azaz a League of Legends, a Valorant, a Teamfight Tactics és a Legends of Runeterra már letölthető az Epic Games Store-ból is - jelentette be a két cég csütörtökön.

Ezek ingyenesen letölthetők és játszhatók, csakúgy, mint a Riottól közvetlen módón. Ha az Epic Games Store-ból szerzed be őket,, a Riot új, egységes indítóprogramja, amivel ténylegesen telepíteni és elindítani tudod az egyes játékokat. Nem ez az első alkalom, hogy az Epic felajánlja a lehetőséget, hogy egy másik cég launcherét szerezzük be, tekintve hogy az Itch.io launcherét április óta tölthetjük le az Epic Games Store-ból.Az Epic hajlandósága, hogy más launcherekkel ellátott alkalmazásokat is tartalmazzon, összhangban van Tim Sweeney vezérigazgató régóta tartó támogatásával a nyitottabb alkalmazásforgalmazási modellek iránt.