Felkerült a Steam Early Access kínálatába a Dying Light: Bad Blood

Egy egészen új oldaláról ismerhetjük meg mostantól a Techland által megálmodott Dying Light -sorozatot, a zombis őrülethez ugyanis elérhetővé vált a Steam Early Access kínálatában a Dying Light : Bad Blood című battle royale móka.

A készítők általbár 100 ember helyett mindösszesen 12 vesz részt a küzdelmekben, ugyanakkor így is egy rendkívül intenzív és valóban brutális harcokat a középpontba állító élmény vár ránk, amiről még egy friss kedvcsinálót is kaptunk.Ebből kiderül, hogy a Dying Light : Bad Blood megőrizte az anyasorozat legtöbb sajátosságát, ezáltal a harcrendszert és a parkour elemeket, csak az egészet egy multis mókába helyezte át, amit 20 euró ellenében te is megkaparinthatsz már a Steamről korai változatban.

