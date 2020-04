Felkerülnek a Spotify-ra a Valve videojátékainak zenéi

Lassan talán felébred végre a Valve azzal kapcsolatban, hogy a Steam jó dolog, de a rajongók azért szívesen látnának tőlük videojátékokat is a jövőben, így az elmúlt hónapokban több olyan kezdeményezésük volt, ami a visszatérést támogatta.

A Half-Life: Alyx után így most például megalakult a Valve Studio Orchestra, melynek a feladata leginkább az lesz, hogy a csapat videojátékaihoz kapcsolódó zenéket és komplett zenei anyagokat apránként feltegyék a Spotify-ra , ahol a Team Fortress 2 és a Dota 2 legtöbb ismert dallamát már most megtalálhatjuk.Ez azonban csak a kezdet, a jövőben ehhez a sorhoz biztosan csatlakozik még a Left 4 Dead is, de hogy a Counter Strike vagy a Half-Life szintén bekerülhetnek ebbe a sorba, az egyelőre sajnos még kérdéses, remélhetőleg azonban igen.