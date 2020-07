Felcsillant a remény egy konzolos World of Warcraft: Shadowlands kapcsán

Érdekes dolgok történtek alig pár óra leforgása alatt a World of Warcraft: Shadowlands kapcsán, mely felbukkant a brazil korbesorolási hivatal adatbázisában, azonban a platformjelölése igazán érdekesre sikeredett.





Merthogy a kérdéses országban, ami elég komoly alátámasztásnak tűnt a Blizzard MMORPG-je kapcsán a régóta várt konzolos változatnak, csakhogy még a legnagyobb rajongók is tudják, hogy ennek a játék mai formájában már nem sok értelme lenne.Nagyon úgy tűnik, hogy ezt a Blizzard is tudja, akik rögtön jelezték a hibát a braziloknak, így lekerült a World of Warcraft: Shadowlands kapcsán az Xbox Series X-es platformjelölés, azonban a dolog ennek ellenére is rendkívül érdekes, mert a korbesorolás kapcsán szinte soha nem tapasztalhattunk még ilyen súlyos hibákat, szóval azért tartsuk nyitva a szemünket.