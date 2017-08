Felbukkant az AMD Ryzen Threadripper 1920

Az AMD Ryzen Threadripper szériája a legfelsőbb szegmensben versenyez majd a felhasználók kegyeiért, így érthető, hogy a gyártó nem kívánja teletömni ezt a piacot, inkább csak néhány, de jól eltérő modellt helyez ide.





Azért azt az AMD is tudja, hogy a Ryzen Threadripper vonal sok olyan felhasználó számára is vonzó lehet, akik a sima Ryzen szériával szemezgetnek, de árban azért máshol játszik a két család. Ezért lehet jó ötlet az olcsóbb Threadripper processzor, hiszen a többi megoldáshoz közelebb lévő áron kínálhat olyan érzést, mintha az elitből válogatnánk.Vélhetően ezt a szerepet tölti majd be a Ryzen Threadripper 1920 is, melynek X változatáról már hivatalosan is említést tett a gyártó, a "sima" modell azonban egyelőre csak néhány alaplapgyártó támogatási oldalán található meg. A vélhetően 700 dollár körül debütáló újdonság az 1920X-hez hasonlóan 12 magot tud felmutatni alacsonyabb órajellel és XFR támogatás nélkül. Ez a modell minden bizonnyal az Intel által a 8 és a 10 magos megoldások között meghagyott hatalmas árrésben halászna majd felhasználókat.