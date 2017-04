Felbukkant a Honor 9

A Honor viszonylag hamar kibújt a Huawei szárnyai alól és néhány szempontból még előnyösebb készülékeket is kínálnak, pláne a hazai viszonylatokat tekintve, hiszen remek ár/érték arányú, modern mobilokkal van dolgunk.





A tavalyi év egyik legjobb készüléke egyértelműen az itthon is baráti áron kapható Honor 8 volt, nemrég pedig felbukkant az utód, mely szintén nagyon jónak ígérkezik. A képek alapján komolyabb változásokat is eszközöltek, hiszen az ujjlenyomat-olvasó az előlapra került, ami sokak számára hatalmas pozitívum.Szerencsére a dupla hátsó kamerás felállás megmaradt és hardveresen is egy erős készülékre számíthatunk, hiszen egy komoly Kirin chipkészlet és szerintünk 4GB RAM kaphat helyet a mobilban. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor debütál, de vélhetően ősszel érkezik meg a piacra.