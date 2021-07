Fél órányi gameplay-t kapott a The New War, a Warframe következő kiegészítője

A TennoCon eseményen megint sikerült a Digital Extremes csapatának levennie minden Warframe -rajongót a lábáról elnézve hogy 30 percnyi gameplay videót kapott a The New War, avagy a népszerű RPG soron következő giga DLC-je, mely borzasztóan sok tartalmat hoz.

A még 2018-ban bejelentett expanzió egy új sztori kampányt hoz el, aminek több karakter szemszögéből élhetünk át egy izgalmas történetet, és meglepő módon más lesz, mint amit megszokhattunk a Warframe -től; nem feltétlenül a lootolás lesz fókuszban, hanem az erős sztori.Emellett azt is bejelentették, hogy egyrészt, másfelől pedig leleplezték, hogy érkezik mobilokra is a Warframe . A The New War megjelenése valamikor 2021-ben várható!

Nézd nagyban ezt a videót!