Fekete Párducra koncentrál a Lego Marvel Super Heroes 2 legújabb DLC-je

A kapcsolódó mozifilm miatt már korábban várható volt, hogy a Traveller's Tales munkatársai egy Fekete Párduchoz kapcsolódó letölthető tartalmat is elkészítenek a Lego Marvel Super Heroes 2 -höz, mely annak rendje és módja szerint most meg is érkezett.

A szimplán csak Black Panther névre keresztelt DLC-ben a jól megszokott új karakterek (Black Panther, Okoye, Nakia, Erik Kilmonger, Ulysses Klaue és Everett K. Ross) mellett egy újabb pályát is hozzádob az alapokhoz, ezáltal az új hősök oldalán akár Wakandában is harcolhatunk egy nagyot. Lego Marvel Super Heroes 2 - Black Panther DLC a Season Pass tulajdonosainak már ingyen tölthető, aki viszont csak most kapcsolódik be a buliba, annak 3 dollárt, azaz nagyjából 800 forintot kell kifizetnie érte.

