A Netherrealm Studios csapata bemutatta az Injustice 2 legfrissebb gameplay trailerét, amelynek középpontjába egy vadonatúj hős, egészen pontosan a szexi és egyben veszélyes Fekete kanári került.

Mint az alábbi mozgóképen is látható, Fekete kanári a képregényekben megszokott vagányságával, bombasztikus szerelésével, motorjával,mutatkozik be előttünk, miközben bemutatja, hogy ütései és rúgásai is igazán veszélyesek.Az Injustice 2 a korábbi terveknek megfelelően május 16-án kerülhet fel a boltok polcaira, méghozzá PS4-re és Xbox One-ra is.

