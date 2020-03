Fejlesztőstúdiót alapított Silver Rain Games név alatt az Assassin's Creed Origins szinkronszínésze

Igencsak megtetszett a videojátékok világa Abubakar Salimnak, akinek a nevét az Assassin's Creed Origins főszereplőjeként jegyzett Bayek szinkronszínészeként ismerhette meg a világ, de a jövőben már mint stúdiótulajdonos is emlegethetjük.

Merthogy Salimról kiderült: a napokban megnyitotta saját fejlesztőstúdióját, méghozzá a kifejezetten videojátékokra szakosodott, brit székhelyű Silver Rain Games-t, ahonnan, akit a színész a csapat vezetőjének tett meg, noha korábbról nem rendelkezik ilyen tapasztalatokkal, lévén "csak" a BAFTA programmenedzsere volt.Salim neve egyébiránt bár az Assassin's Creed Origins lévén lett ismert, de olyan művekben is hallottuk már a hangját, mint a World of Warcraft: Battle for Azeroth és a The Bradwell Conspiracy. Bár stúdiótulaj lett, a jövőben színészi karrierjét sem szeretné abbahagyni, következő nagy szerepe például a Ridley Scott-féle Raised by Wolves című televíziós sorozatban lesz!