Fejlesztői naplót kapott a The Medium című horrorjáték

A Bloober Team csapata kiadta első fejlesztői naplóját a The Medium kapcsán, aminek köszönhetően rengeteg érdekességet megtudtunk a színfalak mögül, így többek között azt is, hogy miként készült a játék.

A videóban több fejlesztő is megszólal, miközben kiderül, hogy, aki a horrorjátékban a főellenfél megszemélyesítéséért felel majd, tehát annak hangi adottságai biztosan a legfelsőbb ligát képviselik annak ellenére is, hogy csak egy szellemről, egy lélekről, egy entitásról van szó a The Medium világában, Troy pedig a felvételen megmutatja, hogy milyen őrült módon személyesítette meg.A játék egyelőre még nem rendelkezik megjelenési dátummal, de a Bloober Team továbbra is az ünnepi szezonban akarja kiadni az év végén, méghozzá PC-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re.

