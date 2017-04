Fejlesztői naplót kapott a Rime

A Grey Box munkatársai bemutatták sorban a második fejlesztői naplót a csodálatos kalandokat garantáló Rime -ról, amelynek ezúttal külleméről, zenéiről, illetve varázslatos világáról hallhatunk, valamint láthatunk néhány különlegességet.

A második fejlesztői naplón már konkrét gameplay felvételeket is megcsodálhatunk a rajzfilmes grafikával ellátott alkotásról, aminek köszönhetően még jobban kitűnik, hogy az alkotás mennyire hasonlít az egykori Myst-re vagy a The Witness-re, hiszen itt is egy óriási szigeten csatangolhatunk majd, és folyamatos fejtörők, valamint akadályok színesítik az utunkat annak érdekében, hogy felkutathassuk a sziget titkát. Rime várhatóan május 26-án jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig szeretnél már most biztosítani magadnak egy példányt, a Play 24/7 kínálatából azonnal előrendelheted.

