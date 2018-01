A Milestone csapata egy friss videóval örvendeztette meg a terepmotoros mutatványozás és sárdagasztás kedvelőit a Monster Energy Supercross sportágának hivatalos játékadaptációjához kapcsolódóan.

A mozgókép egy fejlesztői napló lett, amely alaposan bevezet minket a Monster Energy Supercross: The Official Videogame munkálatainak hátterébe, de természetesen nem marad ki a gameplay prezentációja sem, amelyFelkeltette a figyelmedet a játék? Ebben az esetben van még egy jó hírünk, a Monster Energy Supercross: The Official Videogame várhatóan már február 13-án megjelenik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!