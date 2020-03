Fejlesztői naplót kapott a King's Bounty 2, melyből megismerhetjük a sorozat történetét

Ha körökre osztott stratégiáról beszélünk, a legtöbben elég határozottan a Heroes nevét emelik ki a sorból, márpedig a King's Bounty egy legendásabb kalandnak tekinthető, melynek feltámadása bár nem volt ultrasikeres, de azért rengeteg rajongó felkapta rá a fejét.

Hasonló dolog várható a folytatástól is, lévén bár meglepően csendesen, de a háttérben már javában készülődik egy ideje a King's Bounty 2, melyből, külön kiemelve a széria jellegzetességeit, az egyes epizódok közti hasonlóságokat, különbségeket és így tovább.Amennyiben te is kíváncsi vagy arra, hogy miből lett a cserebogár, nézd meg még ma a King's Bounty 2 legújabb fejlesztői naplóját, melynek következő epizódjai már jobban az aktuális epizódra koncentrálnak majd, ami valamikor az idei esztendőben érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

