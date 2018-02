A 11bit Studios egy friss videóval lepte meg a Frostpunk című különleges stratégiájukra várakozó rajongókat, így a This War of Mine alkotói újra megmutatták egy kicsikét, hogy hol tartanak legújabb játékukkal.

Mint a felvételből kiderül, a fejlesztés utolsó fázisába lépett a projekt, ami azt jelenti, hogy már csak finomhangolások kellenek, és jöhet a megjelenés, amiről éppen most derült ki, hogy valamikor március végén várható.A videón egyébként pár pillanat erejéig már láthatjuk a városépítős sajátosságokat túlélő koncepcióval ötvöző Frostpunk -ot a gyakorlatban is, habár ez a videó most nem a játékmenet prezentálásáról szólt, ellenben hamarosan erre szintén sor kerülhet majd.

Nézd nagyban ezt a videót!