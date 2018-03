Fejlesztői naplón a Frostpunk végjátéka

A 11bit Studios egy újabb fejlesztői naplóval örvendeztetett meg minket a Frostpunk című poszt-apokaliptikus városépítő játékhoz, amivel kapcsolatban most a végjátékot hozták szóba néhány látványos gameplay felvétel társaságában.

Mint a videóból kiderül, a Frostpunk -ban nemcsak városunk, hanem minden egyes lakónk jövőjére is hatással lehetünk bizonyos cselekedeteinkkel, ezáltal csak rajtunk múlik majd, hogy kivel és miként bánunk majd, de fel kell készülnünk arra, hogyErről szól az alábbi felvétel is, amiből megtudhatjuk, hogy a tengernyi döntésünk a Frostpunk végjátékára is rányomja majd a bélyegét, mely számtalan kimenetellel záródhat. A játék egyelőre nem rendelkezik pontos megjelenési dátummal, de az biztos, hogy még az idén megjelenhet.

