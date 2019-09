Fejlesztői naplóban osztotta meg a Bungie, hogy mi vár ránk a Destiny 2-ben

Nagy dolgokra készül a Bungie az ősz folyamán a Destiny 2 kapcsán, az események pedig várhatóan október 1-től indulnak majd be, hiszen ekkor jön a régóta várt Shadowkeep kiegészítő, sőt a játék ekkor bukkan majd fel a Steam kínálatában is.

Mivel ennél lényegesen több tervük van, a készítők úgy döntöttek, hogy feltöltenek a Youtube-ra egy fejlesztői naplót, aminek részeként megtudhatjuk, hogy mi vár majd ránk a Shadowkeep bővítmény érkezése után, merthogy ezt követően sem áll meg az élet, ezáltal érkezik majd egy friss történet, amit a Season of the Undying követ - további három további szezon már most biztos -, de ez még mindig nem jelenti majd a Destiny 2 végét.A Bungie ugyanis azt tervezi, hogy, melyhez mindig négy szezon csatlakozik majd, tehát folyamatosan pumpálják a friss tartalmakat az alkotásba, melyeket alapjaiban módosíthat még a rajongók hozzáállása, de a tervek és az elszántság adott.

Nézd nagyban ezt a videót!