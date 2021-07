Fejlesztői napló árulkodik a Jurassic World Evolution 2 újdonságairól

Gőzerővel készül a Frontier Developments égisze alatt a Jurassic World Evolution 2 , melyben ismét szárnyaink alá vehetjük a dinoszaurusz-park menedzselését, és most a fejlesztők nem voltak restek megosztani velünk néhány infót a szóban forgó szimulátorról.

Egy fejlesztői naplónak köszönhetően kerültünk közelebb a játékhoz, amiből kiderült, hogy egy totálisan új kampány fog minket fogadni. A 2018-as Jurassic World: Bukott birodalom után járunk majd a sztori szerint, illetveLesz egy Challenge mód is, ami próbára tesz minket a parképítési képességeinkben, no meg a Sandbox módban kedvünk szerint alkothatunk. Mindenféle területtípussal fogunk találkozni, például esőerdőkkel, sivatagokkal, melyek egytől egyik egyedi kihívások elé állítják a játésokat.Sokkal több dínó vár ránk, akiket most már színekben is megkülönböztethetünk, és a különféle lények még autentikusabban fognak viselkedni. Dinamikus harci és vadászati mechanikákat ígérnek az alkotók, illetve megjelenik a Scientist, aki a dínók megalkotásáért felel.

