Újabb trailer ütötte fel a fejét a The Witness nyomdokain járó Call of the Sea kapcsán, mely egy zseniális, erőteljesen sztoriközpontú kalandjátékként az 1930-as évekbe repít vissza majd minket, valahová a karibi szigetvilágba.

A játék főszereplője egy fiatal nő lesz, aki azért utazik el a világ végére, hogy ott megtalálja eltűnt férjét, a belsőnézetes kaland során pedig ehhez rengeteg felfedezés, de még annál is több megoldandó fejtörő vár majd rá egy álomszerűen színes világban.Az alábbi kedvcsinálón az Out of the Blue csapatából Tatiana Delgado vállalta magára a feladatot, hogy fejlesztői kommentár társaságában prezentálja a Call of the Sea legújabb kedvcsinálóját, melyet dugig pakoltak gameplay felvételekkel.

