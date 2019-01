Bekerült Dooku gróf a Star Wars Battlefront 2 -be a napokban, aki ugyebár az egyik leginkább közkedvelt figura az előzménytrilógiából, és talán mindenki tisztában vele, hogy a karakter sora végül fejetlenségbe torkollott.

Nem hibáztathatjuk azokat a moddereket, akik nemes egyszerűséggel eltávolították a karakter fejét a játékban, mondhatnánk, hogy ők csak hűek az alapanyaghoz. Videóanyag is készült a skinről, alább meg is tudjátok tekinteni a fejetlen Dooku kalandozásait.Hogy mi értelme ennek? Semmi. Az égegyadta világon semmi. Ennek ellenére van valamilyen különösen bizarr humor abban, hogy, és meg is csinálta.

