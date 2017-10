Fegyverbe hívnak a legújabb élőszereplős Call of Duty WWII trailerek

Az Activision több élőszereplős trailert is bemutatott a Call of Duty WWII -höz kapcsolódóan, amelyekkel ismét fegyverbe szólítják a sorozat játékosait, pláne azokat, akik megőrülnek a második világháborúért.

Bár a videók élőszereplősek, és egy pillanatot sem mutatnak nekünk a játékból, ellenben a világháborús filmeket megszégyenítő jeleneteket is mellőznünk kell belőlük, hiszen, ami természetesen egy halom humoros pillanat részeként történhet majd meg.A három trailer érdekessége még, hogy mindegyik más régióhoz készült, ezáltal az amerikai, a brit és a francia nyelvterületekhez készített egy-egy ilyen behívót az Activision, amelyeket kivétel nélkül érdemes lehet megtekinteni a humoros megközelítés miatt. Call of Duty WWII november 3-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

