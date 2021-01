A rendkívül sikeres korai változat után - 90 százalékban pozitív értékelésekkel - a Passtech Games és a Focus Home Interactive bejelentették, hogy február magasságában elérhetővé válik minden platformra a Curse of the Dead Gods című videojáték.

Erre, a platformok között pedig a PC, a PS4, az Xbox One és a Nintendo Switch lesznek megtalálhatók, a nagy hírt pedig azzal koronázták meg a készítők, hogy egy látványos trailert adtak ki a játékhoz, ami annak élményét is nagyszerűen összefoglalja. Curse of the Dead Gods ugyanis egy ARPG lesz a sorban, melyben sötét kazamaták mélyére utazhatunk, hogy felfedezzük az ott ránk váró sötét titkokat, melyek a halott istenek átkához vezetnek el minket.

