Februárban rajtol PC-n a Halo: Combat Evolved Anniversary tesztfázisa

A hivatalos Halo fórumokon adta hírül a 343 Industries, hogy hamarosan a PC-s tábor is megkezdheti a Halo: Combat Evolved Anniversary élményeit kipróbálni, mivelhogy februárban érkeznek a tesztkörök.

Egyelőre még nem a teljes megjelenésről beszélhetünk ebben az esetben, lévén erre csak valamikor az év egyik későbbi pontján számíthatunk. Az eredeti Halo: Combat Evolved anno még PC-re is megjelent, viszont a most érkező alkotás a Halo: The Master Chief Collection berkein belül lévő felújított szoftvert, az Anniversary-t takarja.Ha esetleg szeretnél csatlakozni a zárt tesztkörhöz , akkor a fejlesztők szerint mindössze annyi dolgod van, hogy, a legújabb DXDIAG legyen feltöltve a profilodra, valamint engedélyezd, hogy a fejlesztők felvehessék veled a kapcsolatot, majd nem kizárt, hogy te is kapsz meghívót.