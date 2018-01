Februárban PC-re is megjelenik a Final Fantasy XII: The Zodiac Age

A Square Enix bejelentette, hogy nem kell sokáig várniuk a PC-s játékosoknak arra, hogy megkaparinthassák maguknak a Final Fantasy XII: The Zodiac Age című szerepjátékot, a legendás JRPG HD feldolgozása ugyanis februárban erre a platformra is beroboghat majd.

Hogy egészen pontosak legyünk, minderre február 1-jén kerülhet majd sor, és a Square Enix egy sor extrával vértezi fel ezt a változatot, így a, ami mellett szabadon válogathatunk a háttérben felcsendülő zenékből, de lesz benne New Game+ és New Game- játékmód is. Final Fantasy XII: The Zodiac Age egyébiránt óriási sikernek örvend PlayStation 4-en, ezáltal már az első hetekben több mint 1 millió példányt szállítottak le belőle a boltok polcaira.