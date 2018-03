Februárban már a PUBG eredményeit is lenyomta a Fortnite Battle Royale

Elképesztő eredményeket sikerült elérnie február folyamán a Fortnite Battle Royale-nak, a kérdéses alkotás ugyanis a SuperData eredményei szerint minden téren maga mögé utasította a műfaj eddigi nagyágyújának tekinthető PlayerUnknown's Battlegrounds-ot.

Az elemzők természetesen pontos adatokkal is szolgáltak ezen a téren, így megtudtuk, hogy, amivel kapcsolatban azért meg kell jegyezni, hogy utóbbi alkotás csak PC-re és Xbox One-ra érhető el, míg a Fortnite PS4-re is, ami elég nagy előny.A SuperData rávilágított még arra, hogy a két alkotás közötti különbség megmutatkozik a Twitch-en elért számokban is, lévén míg a Fortnite Battle Royale-nak februárban 14 millió egyedi nézője volt, addig a PUBG ezen a téren csak 8,7 milliós tábort tudott felmutatni.